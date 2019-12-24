Şenol Güneş: Dünya Kupası'na ikinci kez gitmek istiyorum

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme yönelik TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

"Bugün düne göre daha mutluyuz"

Açılış maçında İtalya ile başlayacağız. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Sportif ve tanıtım olarak bize çok iş düşüyor. 9 aylık bir süre yaklaşık olarak. Oraya da kolay gelmiyorsunuz. Sizi, yönetimi, medyayı, taraftarı ve oyuncuyu kutluyorum. Her kesimin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Bugün düne göre daha mutluyuz ama yarının bugünden daha iyi olması için bir yola çıkıyoruz. Sorumluluklarımız da var. Andorra maçı bittiği andan itibaren rakipler belli oldu ve zaten organizasyona hazırdık. Nerede ne yapacağımızı planlamıştık. Tüm organizasyonu aşağı yukarı netleştirdik

"Türk insana şans verirsen başarır."



Hem Beşiktaş hem de Milli Takım'a çalıştığımda her iki tarafa da zarar verecekti. Bütün kulüp antrenörlerine teşekkür ederim. Hepsiyle görüştüm. O gün kafamızda olan projeyi 1 Haziran'da imza atana kadar aynı heyecanla devam ettim. Türk insana şans verirsen başarır. Yeni bir dönem başlıyor. Sadece sportif başarı elde etmiyoruz. Herkesin beraber olabileceği bir ortam olacak. Farklı düşünceler de olacak.

"Dünya Kupası'na ikinci kez gitmek istiyorum"



Karalarımı etkileyebilir farklı görüşler ama kararı yine ben vereceğim. Önceliğimiz Avrupa Şampiyonası'ydı. Ondan daha önemlisi Dünya kupası. Dünya Kupası'na ikinci kez gitmek istiyorum ama her şampiyonada olmamızı istiyorum. Zaman zaman katılamadık ama bütün turnuvalara katılmalıyız. Birinci basamak halledildi. İlk basamağa sağlam bastık kendimize güveniyoruz.

"Fransa ile oynadığımızda 3 ihtimalli maçtı "

Fransa ile oynadığımızda 3 ihtimalli maçtı ama futbol adına ne yapacağımız çok önemliydi. Doğru işler yaptık, ancak sevinemedik. 2 gün sonra İzlanda'ya gittik kaybettik. Kaybettikleriniz size tecrübe getirir, kazandıklarınız değil. Böyle bir oyunun karşılığında sonuç gelmesi çok önemli. İzlanda maçı da taktik olarak önemliydi.

Gruptaki 9 maçta ayrı ayrı dersler vardı. İstanbul'da maç oynanmıyordu, oynadık ve zor maçları kazandık. Bir yola çıkıyorsanız hiçbir zorluk olmasın derseniz o hedefe ulaşamazsınız. Önünüze çıkan engelleri basamak olarak görmelisiniz. Düşüp kalkmak önemli. Düşüp boğulursanız başarılı olamazsınız. Zorlular karşısında savaşan bir milletiz. Anadolu'daki desteğe saygı duyuyorum ama İstanbul da bizim için Anadolu, çünkü orada da Anadolu'dan gelenler var.

"Fransa maçı önemliydi"



Daha fazla da yapabiliriz. Fransa maçı önemliydi. Kaybettiğimiz İzlanda maçının sonrası önemliydi çünkü bir travma yaşayabilirdik. Oynadığımız oyunu zaten tasvip etmiyoruz ama o oyuna rağmen berabere de kalabilirdik. Ben kenarda kaldığım zaman taraftarım içeri girdiğimde sorumluyum. Ben sizin adınıza görev alıyorum, buranın sahibi değilim. Bu sıcaklık yakalandı. Taraftar da bunu yansıttı. Sonlara doğru homurdanmalar başlardı, ancak biz maç sonuna kadar oyunumuzu oynadık. Genç futbolcularımız, burada tecrübe kazandılar. Kaybettiğiniz zaman bile ayakta kalabilmelisiniz. Biz iyi bir takımız. Bir birini benimsemek önemlidir. Oyuncuların karakteri de önemli. Bunu sürdürülebilir hale getirmeliyiz.

"Kaan ve Çağlar oynuyordu, Merih'i, Ozan'ı aldık, Mert geldi."



Kaan ve Çağlar oynuyordu, Merih'i, Ozan'ı aldık, Mert geldi. Okay'ı oynatabiliyorduk. Kimi oynatacaktık? Ozan sakattı, Çağlar da bizim için önemliyi ama oynamıyordu. Sonra Çağlar oynadı, Merih oynamadı. Biz Çağlar ve Merih'i oynattık. O oynadı, bu oynamadı olmadı. Bu duyguyu yakaladık. İnşallah bozulmaz. Orta sahada da aynı şeyler oldu.

"Yusuf'a da üzüldüm"

Bizim grupta oynadığımız oyuna baktığımızda savunma özelliği öne çıktı ama biz hücum oynamak istiyoruz. Anca Fransa ve İzlanda çok farklı oynuyorlar. İtalya, savunmasına baskı yapıp çıkarmasanız sorun yaşıyor ama çıkarlarsa tehlike yaratıyor. Rakipleri tanımak önemli ama bizim de oyunumuz önemli. Onların hatalarını nasıl kullanırız buna bakmak lazım. Buna çalışacağız. Önde düşündüğümüz oyuncuların sakatlıkları oldu. Kenan da buna dahil. Belki onu düşünmüyorduk ama bizimle oynadı. Türkiye, takıma sahiplendi. Oynayan her oyuncu bizimdir dendi. Oyuncuları zehirleyecek düşünceleri fazla görmedik. Bu da medyanın desteğinden geçiyor. Elimizdeki mevcut kadrodan çok değişiklik düşünmüyorum. Buna birkaç oyuncu girer girmez, Yusuf'a da üzüldüm. Abdülkadir ve Dorukhan düzelebilir ama aşağı yukarı iskelet budur.

"Fransa maçı 5-0 bitebilirdi"

Elimizdeki oyuncuların genel bir oyun yapısı var ve bu güvenle oynanan bir oyun. Andorra maçında 3-4 pozisyon atamadık ama sonra pozisyona az girdik. Bu olabiliyor. Ancak Fransa maçı 5-0 bitebilirdi. İkinci maçın ilk yarısı dağınıktı. Sonra toparladık. Düzeltme şansımız var. Külliyen yıkıp yaparsanız elinizde bir şey kalmaz. Oyun esastır. İtalya maçına çıkarken ilk maç olacak. Orada belki 3 puan da gruptan çıkaracak. Bizim için en kötüsü 4. torbadan bizim üstümüzde olan bir takım geldi. İnşallah turnuvadan sonra onları geçeriz.