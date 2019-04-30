Şenol Güneş derbide Quaresma'ya görev vermeyi düşünüyor

Siyah Beyazlılarda teknik heyet Galatasaray maçında hem fiziksel hemde psikolojik olarak futbolcuları üst seviyede tutabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Golcü Burak Yılmaz'ın tecrübesiyle takım arkadaşlarına güven verdiği kendisinden yaşça küçük oyunculara yakın temas kurarak motivasyonlarına destek verdiği öğrenildi. Derbi öncesinde siyah beyazlı futbolculara yönetim tarafından maaş takviyesi de yapıldığı gelen haberler arasında.

Şenol Güneş'in Dev maçta savunma hattını bozmayacağı öğrenilirken, orta sahada Atiba Hutchinson ve Dorukhan ikisiyle maça başlayacağı gelen bilgiler arasında. Hücum hattında Burak Yılmaz'ın arkasında ise Ricardo Quaresma - Adem Ljajic - Güven üçlüsünün görev alması bekleniyor...

Son oynanan MKE Ankaragücü maçında gol atmayı başaran Hırvat stoperin formu teknik heyeti oldukça sevindiriyor. Önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını da koluna takması düşünülen oyuncunun Hırvat milli takımında yaşadığı tecrübeleri Beşiktaş'ın savunma hattındaki oyunculara aktarması bekleniyor.

Hafta sonu oynanacak dev derbide siyah beyazlılarda sakatlığı devam eden Gary Medel dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan derbi hazırlıklarına 1 günlük ara veren siyah beyazlılar çarşamba günü akşam saatlerinde tekrar bir araya gelecekler.

(Bein Sports)