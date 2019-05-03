Şenol Güneş derbi öncesi Ljajic ile özel görüştü

Beşiktaş, zorlu Galatasaray derbisi öncesi hücum hattına güvenirken, bu futbolcular arasında Adem Ljajic öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımla ligin ikinci yarısında patlama yapıp 6 gol, 3 asist yapan Sırp futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in özel görev vereceği bir isim. Gelen haberlere göre usta çalıştırıcının oyuncusuyla idman sonrası motivasyon konuşması yaptığı kaydedildi. Güneş'in mini toplantıda beklentilerini sıralayıp "Formun iyi. Oyunu yönlendiren yine sen olacaksın" dediği kaydedildi.

"SÖZ VERİYORUM HOCAM"

Tecrübeli hocanın hatta ekstra yükümlülük vererek "Kanatlara da yardım edip açıkları kapatmaya çalış. Takımın maestrosu ol, saha içi organizasyon görevi senin işin" sözleriyle güvenini gösterdiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun da bu konuşma üzerine "İyi gidiyoruz ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Umarım sizi hayal kırıklığına uğratmam. Hem ben hem de arkadaşlarım elimizden geleni yapacağız" diyerek söz verdiği de gelen haberler arasında.

(Takvim)