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  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:16
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Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında

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AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 64. karşılaşmasına çıkacak.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 45'i resmi, 18'i özel 63 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 63 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

- Güneş yönetiminde 46. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 46. resmi maçını Sırbistan ile oynayacak.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 45 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

- Şenol Güneş dönemi milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer OrganizasyonRakipSonuç
03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1
17.11.2019 Andorra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0
14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0
14.10.2019 Paris Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1
11.10.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0
10.19.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
07.09.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0
11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2
08.06.2019 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0
02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0
30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1
25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
22.03.2019 İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0
18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1
19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2
15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1
11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0
09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2
06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0
20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0
28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1
26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3
23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2
21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1
19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1
11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 3-2
07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0
30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4
02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2
12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0
20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1
16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0
12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Makedonya 2-1
07.09.2002 İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0
21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0
29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2
26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1
22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0
18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0
13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0
09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1
03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2
23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2
17.04.2002 Kerkrade Özel Şili 2-0
26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0
12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1
14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0
10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0
05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2
01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0
15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1
06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 3-3
02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0
25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2
28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Makedonya 2-1
24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1
28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0
15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4
11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0
07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0
16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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