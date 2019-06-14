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14 Haziran 2019 Cuma 10:27 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 10:27

Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ı reddetme sebebi Gökhan Gönül

Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ı reddetme sebebi Gökhan Gönül

Fenerbahçe'de 7 milyon TL kazanan Şener, devre arasında Beşiktaş'tan gelen 8 milyon TL'lik teklife "Hayır' demişti. 29 yaşındaki sağ bekin G.Saray'dan yıllık 6 milyon TL kazanacağı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımı seçerken maddi fedakârlıkta bulunan Şener, kendisini Milli Takım'a kazandıran yeni teknik direktörü Fatih Terim ve forma şansını yüksek görmesinden dolayı bu kararı verdi.

Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi.

Brezilyalı beki Mariano'yu satmaya hazırlanan Galatasaray'da Martin Linnes'le sağ bek için kapışacak olan milli oyuncu, ilk 11 rekabetinde formayı kendisinin alacağına inanıyor.

(Sabah)

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