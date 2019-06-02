Şener Özbayraklı ile anlaşan Galatasaray, Umut Meraş'ı da transfer ediyor

Bu doğrultuda öne çıkan isimler Bursaspor'dan Umut Meraş ile Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Şener Özbayraklı oldu.

TERİM, UMUR MERAŞ'I İSTEDİ

Ömer Bayram'ı gözden çıkaran Fatih Terim, Bursaspor'dan Umut Meraş'ın transfer edilmesini istedi. Sezon başında Boluspor'dan 265 bin euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki sol bek, Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkatleri üzerine çekti ve Terim'in gözdesi oldu. Temaslar başlarken küme düşen Bursaspor da Umut'tan gelecek para ile borçların bir kısmını kapatmanın hesaplarını yapıyor.

ŞENER İLE 2+1 YILLIK İMZA

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştı. 22 kişilik Şampiyonlar Ligi listesi için UEFA'ya 8 Türk oyuncu bildirmek zorunda olan Galatasaray, 29 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattı. Şener Özbayraklı, bayram sonrası 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.