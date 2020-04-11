Semih Şentürk'ün paylaşımı kafaları karıştırdı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Laurent Blanc kararını verdi Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası yollarını ayırdığı Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isim Laurent Blanc'tı... ESPN'nin haberine göre, Fransız antrenör kararını verdi işte detaylar...

Galatasaraylı futbolcu ülkesine konuştu: ‘Ayrılıyorum‘ Galatasaraylı futbolcu ülkesine konuştu: ‘Ayrılıyorum‘ Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mariano Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Ayrılığa hazırlanan yıldız futbolcu ülkesi Brezilya'ya döneceğini açıkladı.

Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Şenes Erzik: ‘Torba bizi kalbimizden yaraladı‘ Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”

Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'dan sürpriz hamle! Muslera için harekete geçildi... Galatasaray'da 14 kupa kazanan başarılı eldiven “40'ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 4 yıllık sözleşme teklif edecek.

Ünlü virolog resmen duyurdu: ‘UEFA liglerin iptal edilmesine sıcak bakıyor‘ Ünlü virolog resmen duyurdu: ‘UEFA liglerin iptal edilmesine sıcak bakıyor‘ Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olup tartışılırken, UEFA'nın konu hakkında görüşüne başvurduğu Belçikalı virolog Marc Van Ranst, UEFA'nın liglerin iptal edilmesine sıcak baktığını söyledi.