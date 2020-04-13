Semih Şentürk: Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en moderni net Abdullah Avcı'dır

SPOR GÜNDEMİ

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Küme düşüp gelecek! Küme düşüp gelecek! İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor Fransa Ligue 1'de mücadele eden PSG'den ayrılacak Edinson Cavani için eski Fenerbahçeli Lugano, “Avrupa'da kalacak. Bana da fikrimi sordu” dedi. Taraftarların umudu yükseldi. Yıldız golcü için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin de temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.

Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye hoca tavsiyesi Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye hoca tavsiyesi Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Semih Şentürk, Sarı-Lacivertlilere teknik direktör önerisinde bulundu. Emektar golcü, “Fenerbahçe Türk antrenör arıyorsa en modern antrenör Abdullah Avcı'dır net” dedi.

Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro... Galatasaray yönetiminden flaş karar! 10 milyon Euro... Sarı-Kırmızılı yönetim, kaynak arayışına geçti. Mustafa Cengiz ve ekibi, Nisan sonuna kadar başta oyunculara olmak üzere toplam 10 milyon Euro'luk bir ödeme yapacak.

Fenerbahçe'yi korkutan haber! Teklif var... Fenerbahçe'yi korkutan haber! Teklif var... Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'ya Lyon talip oldu. Fransız ekibinin Brezilyalı sportif direktörü Juninho'nun vatandaşını çok istediği belirtildi.