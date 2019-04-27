Semih Özsoy: Biz kötüydük hakem daha kötüydü

Cüneyt Çakır, TFF ve MHK'ye tepki gösteren Semih Özoy, "Biz kötüydük ama bizden daha kötü olan bir hakem vardı. Biz bazı şeyler düzelir dedik, iyi niyetle ve konuşmayla, anladık ki Bursa'dan bu yana değişmedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu çirkin oyunun içinde olmayacağız. Biz bir sonraki hafta için bu haftadan ağlamayacağız. TFF ziyaretlerimizde her şeyi nasıl güzelleştirebiliriz diye konuşacağız. Kesinlikle nasıl buradan faydalanırız demeyeceğiz. Fenerbahçe bu değil, bunu kabul edilemez buluyoruz. Fakat bundan da kimsenin kendisine vazife çıkarmasına izin vermeyeceğiz. Anladığımız kadarıyla sistem aynı devam edecek. Ağlamayana mama yok türünde. Ancak biz hiçbir zaman ağlamayacağız. Biz kendi hakkımızı söke söke kendimiz alacağız" dedi.

Açıklamalarına devam eden Semih Özsoy, "Haftaya ne olacak diye konuşmuyoruz. Biz kalecimizden stoper çıkarırız, stoperimizden golcü buluruz. Hazırlanmış, önceden planlanmış kartlarla bizi yıldıramayacaklar. Sadık'ın ikinci sarı kartını bırakın, ilk sarı kartı bile Türk futbolu adına utanç verici. Bize kartlar kolay çıkıyor ama rakibe çıkmadı." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in Trabzonspor'da çalışan bir isime tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine Semih Özsoy, "Volkan Demirel ile konuştum, onun dediği esastır. Kötü sözleri onlara iade ediyoruz. Onları da anlıyoruz, çok uzun süre bizi yenemeyenlerin 'Tam yendik' diye düşünürken bu şoku yaşıyorlar, bu yapılanları kınıyorum." açıklmasını yaptı.

Semih Özsoy, Ersun Yanal ile ilgili sorular üzerine "Ersun Yanal ile 1,5 yıllık kontratımız var. Basında çıkan bazı şeyler var, yapmadığımız şeyler için açıklama yapmamız doğru olmaz. Abdullah Avcı ile görüşmedik." yanıtını verdi.