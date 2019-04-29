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Semih Kaya'dan Sural için mesaj!

Semih Kaya'dan Sural için mesaj!

Spor camiası Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi ile sarsıldı. Çekyalı oyuncunun Sparta Prag'dan takım arkadaşı olan Semih Kaya'dan da duygusal bir mesaj geldi.

Spor camiasından birçok isim Alanyaspor'a Sural'ın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Bir paylaşım da Sparta Prag'da beraber forma giydikleri Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan geldi.

Semih Kaya Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çok erken ve acı bir kayıp. Güler yüzün hep aklımda kalacak Sury. Yakınlarına sabır diliyorum"

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