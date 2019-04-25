Selçuk İnan'dan takım arkadaşlarına çifte kupa motivasyonu

İLK HEDEF FİNALE ÇIKMAK

SARI-KIRMIZILILAR, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında bugün Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. İlk maçtaki 0-0’lık skora rağmen Cim Bom’da tek hedef sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp finale çıkmak… Ligde de Başakşehir’in Çaykur Rizespor’a takılmasıyla şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray’da, yönetimden teknik heyete kadar herkes sezonu çifte kupa ile kapamanın hesaplarını yapıyor.

BİRÇOK SORUN YAŞADIK

TEKNİK direktör Fatih Terim’in yanı sıra takım kaptanı Selçuk İnan da arkadaşlarıyla antrenman sonralarında toplantılar yapıyor… Sezonu iki kupa ile bitirmeleri gerektiğini her defasında vurgulayan Selçuk İnan, “Sezon başından bu yana yaşadıklarımız ortada… Hakem hataları birçok kez aleyhimize yapıldı. Bir maçtan sonra hocalarımız ve bazı takım arkadaşlarımız cezalara çarptırıldı. Ama bunların hepsini atlattık” dedi.

MUSLERA’DAN TAM DESTEK

LİGDE ve kupada son 7 maçlarının kaldığını vurgulayan Selçuk, “Son 7 maç… Hepsini kazandığımız takdirde sezonu iki kupa ile bitireceğiz. Bunu başaracak güçteyiz. Bizi seven taraftarımız, bize güvenen camiamız, yönetimimiz ve teknik heyetimiz için iki kupayı da kazanmalıyız. Artık bütün her şey kendi elimizde… Yeni Malatya maçıyla birlikte bu seriye başlayalım” dediği öğrenildi. Selçuk’a 2.Kaptan Muslera da yardımcı oluyor.

(Güneş)