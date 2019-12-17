Selçuk İnan: Muslera kimseyi gaza getirecek, kimseye hakaret edecek biri değil

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kötü gidişe dur dediklerini belirterek çıkan olaylarla ilgili Muslera'yı savundu.

Çıkan olaylarla ilgili maç sonunda röportaj veren İnan, "Biz bugüne kadar hiçbir zaman saha dışı olaylar ile gündeme gelmedik, çok da sevmediğimiz bir şey. Ben hele hiç ilgilenmem. Muslera kimseyi gaza getirecek, kimseye hakaret edecek biri değil, asla yapmaz. Bunların konuşulmasını bile anlamıyorum. Birkaç kişinin söylediği şeyler camiaları karşı karşıya getiriyor. Bunlar konuşulmaya değmez bile, bunları geçelim. Ülke futbolu adına ne yapabiliriz, nasıl ileri götürebiliriz, onları konuşalım."

"BUNLAR GEREKSİZ ŞEYLER"

Çıkan olayları tasvip etmediklerini söyleyen Selçuk İnan, Tuzlaspor hocası Gürses Kılıç'ın sözlerini ise şu sözlerle eleştirdi: "Hocaları Paris'i yensinler, ne bileyim, onları söylemiş. Bunlar gereksiz şeyler. Biz burada futbol oynuyoruz, intikam falan, gereksiz. İntikammış, kavga, dövüş, anlamsız şeyler. Bunları bırakalım, futbol konuşmaya devam edelim."