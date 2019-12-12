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'Selam'a savunma

'Selam'a savunma

TFF, UEFA’daki asker selamı soruşturmasında savunma verdi.

AKŞAM

Toplantı, UEFA’nın İsviçre’deki merkezinde yapıldı. Savunmaya Türkiye adına TFF Başkanı Nihat Özdemir, Başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetici İsmail Erdem katıldı. Yurtdışında forma giyen milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da toplantıda yer aldı. Başarılı bir savunma yapıldığını vurgulayan heyet UEFA’dan ağır bir ceza beklemediklerini söyledi. Milli futbolcular, Arnavutluk ve Fransa maçlarında, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla, asker selamı vermiş, UEFA konunun siyasi olabileceği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.


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