AKŞAM

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, “Falcao büyük futbolcu. Para için gelmedi. Real Madrid Başkanı Perez, Falcao’yu çok istediklerini ancak Galatasaray’a gitmek istediğini belirterek reddettiğini söyledi. Perez bizi tebrik etti. 8.5 milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco’da. G.Saray dinamik bir kulüp. Şartlar ve koşullar elverdiği sürece değişimler olabilir. Galatasaray’ı bölmek isteyen rakipler olabilir. Hocamızla her hafta uzun uzun görüşüyoruz. Bizim bir sorunumuz yok ve bir sorun varmış gibi gösterenlere gülüyoruz. Buna alet olanlara da hocamızla birlikte selam söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde gol atarsak asker selamı verebiliriz. Kulüpler Birliği olarak da bir bildiri yayınladık. Bizim duruşumuz belli” dedi.