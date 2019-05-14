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  3. Seçim bitti gündem teknik direktör! İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Seçim bitti gündem teknik direktör! İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Seçim bitti gündem teknik direktör! İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları

Beşiktaş'ta gelecek sezon takımın başına geçecek teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın 5. kez başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in yerine gelecek sezon takımı çalıştıracak hoca konusunda adaylar da belli oldu.

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta adaylar arasında yer alan isimler Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın. Bu isimler dışında Guti de adaylar arasında. 

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