İspanyol basınına konuşan Kameni, Fenerbahçe tercihi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.
Kamerunlu kaleci, "Kararlarımdan genellikle pişman olmam çünkü kararlarımı ben veriyorum ama seçebilseydim, Fenerbahçe'ye gitmezdim." dedi.
Kameni Fenerbahçe'ye şampiyonlşuk yaşamak için geldiğini vurgulayarak, "Büyümeye devam etmek, şampiyonluk kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istedim ama sonunda yanıldım. Hayatta bunlar oluyor." ifadesini kullandı. (Ajansspor)
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktör Nenad Bjelica'ya yaptığı sözlü teklifte 1+3 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Carlos Kameni açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki kaleci transferinden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi.
İspanya'da La Liga yönetimi, ligin Haziran ayında tekrar başlamasının planlandığını açıkladı.
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Mauricio Isla'nın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu. Sarı-lacivertliler Şilili futbolcu ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Öte yandan, tecrübeli futbolcunun yeni takımı duyuruldu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
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