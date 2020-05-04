Sezon başında Fenerbahçe ile yolları ayrılan Carlos Kameni açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki kaleci transferinden ötürü duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

İspanyol basınına konuşan Kameni, Fenerbahçe tercihi ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kamerunlu kaleci, "Kararlarımdan genellikle pişman olmam çünkü kararlarımı ben veriyorum ama seçebilseydim, Fenerbahçe'ye gitmezdim." dedi.

Kameni Fenerbahçe'ye şampiyonlşuk yaşamak için geldiğini vurgulayarak, "Büyümeye devam etmek, şampiyonluk kazanmak, Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istedim ama sonunda yanıldım. Hayatta bunlar oluyor." ifadesini kullandı. (Ajansspor)