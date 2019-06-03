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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:11

Schürrle'de ezeli derbi

Schürrle'de ezeli derbi

Beşiktaş ve F.Bahçe’nin istediği Schürrle’nin hesabı, ‘Come To Beşiktaş’ ve ‘Come To F.Bahçe’ yorumlarıyla doldu. Schürrle’nin tercihinin ne olacağı merak konusu!

ÖMER ÖZARSLAN - ÖZEL HABER

FENERBAHÇE ve Beşiktaş’ın taraftarları, bir önceki transfer döneminde Liverpool’un yıldızı Daniel Sturridge için girdiği yarışı bu kez Schürrle üstünden tekrarladı. Geçtiğimiz hafta Alman ve İngiliz basınının sıkça dillendirdiği Andre Schürrle’yi almak isteyen takımların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın olduğunun paylaşılmasının ardından iki takımın taraftarları, oyuncuyu etkilemek için sosyal medyada kıyasıya rekabete girdi. 

YORUM SAYISINDA PATLAMA!..

Transfer haberlerinden önce 2.5 milyon civarında takipçisi olan 28 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, şimdilerde 3.2 milyon kişiye ulaştı. Schürrle’nin son 3 paylaşımındaki yorum sayısı da bin barajını aştı. Alman futbolcu, en son böyle bir ilgiyi sezon başında Fulham’a kiralandığı dönemde görmüştü. İngiliz taraftarlar da Schürrle’nin hesabını tıpkı şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçeliler’in yaptığı gibi ablukaya almıştı.

DORTMUND’DA KALMASI ZOR

Kariyerini Leverkusen’de parlatıp, Alman Milli Takımı’nın değişmezi olan Schürrle, 2013’te 22 milyon euroya Chelsea’ye gitti. Oradan 32 milyon euroya Wolfsburg, ardından yine Alman ekibi Dortmund’a geçti. Sonra Fulham’a kiralandı, ama takımı ligde tutunamadı. 2021’e kadar Dortmund’la sözleşmesi olan Schürrle’yi hocası Favre kesinlikle istemiyor.

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