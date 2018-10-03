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Schalke deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti

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Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki diğer maçta Schalke deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

Schalke'nin galibiyet golünü 88. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Galatasaray'ın da yer aldığı grupta Schalke bu sonuçla puanını 3'e çıkarmayı başardı. Lokomotiv Moskova puansız son sırada kaldı.

Grubun 3. maçında Schalke İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak.

Lokomotiv Moskova ise 3. maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek.

(Sporx)

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