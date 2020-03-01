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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 17:10
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  • 01 Mart 2020 Pazar 17:10

Schalke 04'ten Ozan Kabak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Schalke 04'ten Ozan Kabak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Schalke 04, Köln maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Schalke 04, Köln maçı öncesi ve sırasında sakatlanan Omar Mascarell, Suat Serdar ve Ozan Kabak'ın durumlarını sağlık açıkladı.

İşte Schalke'den yapılan açıklama:

"Omar Mascarell, tendon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştır.

Suat Serdar, ayağındaki çatlak nedeniyle 3 Mart'ta oynanacak Bayern Münih maçında sahada olamayacak.

Ozan Kabak da şimdilik bir süre sahalardan uzak kalacak. Genç savunmacımız, Jhon Cordoba ile girdiği hava topu mücadelesi sırasında sırt üstü düştü ve oyundan alındı. Muayenelerde ciddi bir pelvik morluk tespit edildi."

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