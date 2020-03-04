Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.