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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 16:40
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 17:33

Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

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Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen ve Schalke'nin Köln ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Schalke'den yapılan açıklamada, "Kötü haber! Ozan'ın leğen kemeğinin üstündeki 2, 3, ve 4. omurunda çatlak var. Köln ile oynadığımız maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavi süreci 9-12 hafta arası sürecek" denildi.

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