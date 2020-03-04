Schalke 04, Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen ve Schalke'nin Köln ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Schalke'den yapılan açıklamada, "Kötü haber! Ozan'ın leğen kemeğinin üstündeki 2, 3, ve 4. omurunda çatlak var. Köln ile oynadığımız maçta sakatlanan Ozan Kabak'ın tedavi süreci 9-12 hafta arası sürecek" denildi.
Keine guten Nachrichten: @ozankabak4 wird voraussichtlich neun bis zwölf Wochen pausieren müssen.— FC Schalke 04 (@s04) March 4, 2020
Gute Besserung, Ozan! Komm stärker zurück! ????#S04 | ???? | #GetWellSoon
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
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