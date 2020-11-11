Savunma alarmda! Welinton'un yetişmesi beklenmiyor

Milliyet

Süper Lig'de acil çıkış arayan Kartal'da savunma krizi yaşanıyor. Kovid-19 testleri pozitif çıkan isimlerin, 21 Kasım'daki maçta forma giymeleri zor görünüyor. Arka adalesinde 2. derece zorlanma belirlenen Welinton'un yetişmesi de beklenmiyor.

Milli aradan sonra Başakşehir'le karşılaşacak Beşiktaş'ta üç Kovid-19 vakasına Welinton'un sakatlığı eklendi. Kovid-19 vakaları ve talihsizlikler sezon başından beri Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor.

Süper Lig'de 8. haftayı 11. sırada kapatan ve milli aradan sonra Medipol Başakşehir ile kritik bir karşılaşma oynayacak Kartal'da önceki gün ikisi savunmadan toplam üç oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Kartal'a dün de Welinton'dan kötü haber geldi. Gaziantep FK maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve yerini Montero'ya bırakmak zorunda kalan Brezilyalı stoperin sağ arka adalesinde 2. derece zorlanma belirlendi.

İKİ NEGATİF SONUÇ

Kovid-19 testleri pozitif çıkan isimlerin yanı sıra Welinton'un Başakşehir maçına yetişmelerinin çok zor olduğu ifade edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, savunmada yaşanan büyük kriz nedeniyle takım kurgusunu değiştirmek zorunda kalacak. Siyah-beyazlı hoca takım içinden farklı çözümler üreterek defansta yeni bir düzen oluşturmaya çalışacak.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve derhal evlerinde izolasyona alınan üç futbolcu önümüzdeki günlerde yeniden teste tabi tutulacak. Süreç içinde ikinci testler negatif çıkarsa 3. test için bekleyişe geçilecek. Üçüncü testler de negatif gelirse oyuncuların takıma dönmeleri söz konusu olacak. Üst üste iki negatif sonuç alınana kadar testlere devam edilecek. Bu koşul sağlanmadan oyuncuların tesislere girişine izin verilmeyecek.

Bu arada Sergen Yalçın'ın takım içindeki son vakalar ve ülke genelinde yaşanan artış nedeniyle Kovid-19 konusunda oyuncularına ciddi uyarılarda bulunduğu belirtildi.