Satış listesine konan Diagne, golleri sıralamaya başladı

Sezon başında gönderilmek istenen ancak bir türlü 2 milyon 350 bin Euro'luk maaşını karşılayan takım bulunmayınca takımda kalan Diagne gollerine devam ediyor.
Senegalli oyuncu Kayseri ile 1-1 berabere kalınan maçta attığı tek golün ardından Rize'de de hattrick yapmıştı. Dün de Hatay ağlarını havalandıran Diagne Aslan'ın son 3 maçtaki 8 golünün beşine imza attı.
13 milyon Euro bedelle Kasımpaşa'dan alınan Diagne'nin G.Saray kariyerindeki toplam gol sayısı ise 18'e ulaştı.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Mbaye Diagne, Aslan'ın son 8 golünün beşine imzasını attı. Üst üste Kayseri ve Rize sonrasında Hatay ağlarını da sarstı.
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.