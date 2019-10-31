Sarunas Jasikevicius: Fenerbahçe Beko, şampiyonluğun en büyük favorisi

Zalgiris Kaunas'ın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko'nun sezon başında aldığı kötü sonuçlar hakkında konuştu.

Cuma akşamı Fenerbahçe'nin konuğu olacak Zalgiris'in koçu Jasikevicius, "Şu an Fenerbahçe'de neler yaşanıyor bilemiyorum. Obradovic ile konuşmadım. Bana soracak olursanız, aynı şekilde güçlüler. Sezon başında bazı takımlar zorlanabilirler ve bu durumu abartmamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saras, "Sezon başında bu tip şeyler olur. Fenerbahçe, Avrupa'nın en iyi 3 takımından biri. Nisan ayında sağlıklı olabilirlerse, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğu için en büyük aday olduğunu göreceksiniz." diyerek sözlerini noktaladı.