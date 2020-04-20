Sarı-Lacivertlilerde Pellegrini sesleri

Fenerbahçe, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Şili basını, sarı-lacivertlilerin takımın başına deneyimli teknik adam Manuel Pellegrini’yi getirmek istediğini yazdı. Şili’nin La Cuarta Gazetesi, Fenerbahçe’nin son olarak İngiliz ekibi West Ham United’ı çalıştıran 66 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Pellegrini ile bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin Şilili teknik adamı detayları görüşmek için İstanbul’a davet ettiğini, şu anda sınırların kapalı olduğu için yüz yüze bir görüşme olmadığı belirtildi.
Ayrıca sınırların açılmasıyla beraber Pellegrini’nin Türkiye’ye giderek bizzat Ali Koç ile görüşme yapacağı da kaydedildi.
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Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.
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