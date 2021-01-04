CANLI: Kasımpaşa - Fenerbahçe

AKŞAM

Süper Lig'de 16. hafta İstanbul Beyoğlu'nda son buluyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk yarısı oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 1-0 önde.

Süper Lig'in 16. haftası bugün 1 maçla sona eriyor. Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Sarı-Lacivertliler, 27 günde çıkacakları 7 maçta alacakları sonuçlarla ligdeki kaderini belirleyecek. Kanarya, zorlu maratonunun startını bugün Kasımpaşa deplasmanında veriyor.

Fenerbahçe, bu pozisyonda penaltı bekledi!

KASIMPAŞA 0-1 FENERBAHÇE

14' Mame Thiam

SAAT: 19.00

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Halis Özkahya

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic.

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

5' Karşılaşma düşük tempoda başladı.

8' Fenerbahçe gole yaklaştı! Thiam'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın topu ön direğe çevirdi. Valencia'nın vuruşunda top yandan dışarı gitti.

GOL! 14' Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Kasımpaşa savunmasında seken topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

20' Golün ardından kendi yarı alanına çekilen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın topla oynamasına izin veriyor.

23' Kasımpaşa gole çok yaklaştı! Mert Hakan'ın hatalı pasında araya giren Sadiku topu ceza sahasında bulunan Hodzic'e aktardı. Hodzic'in pasında Alan ceza yayının üstünden topu farklı şekilde auta gönderdi.

27' Kasımpaşa'da Anıl Karaer'in ceza sahasının hemen önünden yaptığı vuruşta kaleci Altay, köşeye giden topu son anda çıkardı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINA GÖRE 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Kovid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi.

Fenerbahçe'de savunmada oluşan boşluk, orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, o bölgede geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas'ta yeniden 11'e döndü.

Teknik direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücumda yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi.

Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.

Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan ve Gökhan Gönül ise maça yedek kulübesinde başladı.

THIAM ESKİ TAKIMINA KARŞI



Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk kez forma giydi.

Senegalli oyuncu, geçen sezon sık sık santrforda görev yaptığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez aynı pozisyonda Fenerbahçe formasıyla oynadı.

VALENCIA, 3 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü.

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı.

Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.

SAMATTA 42 GÜN SONRA



Fenerbahçe'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti.

Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı.

NOVAK KADROYA ALINMADI



Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynaması beklenen Filip Novak kadroya alınmadı.

Çek oyuncunun maçtan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

LEMOS 4 MAÇ SONRA KADRODA



Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi ligde 4 maç sonra kadroda yer aldı.

Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Lemos, 4 maç sonra Kasımpaşa karşısında kadroya dahil edildi.

KASIMPAŞA'DA 3 DEĞİŞİKLİK



Kasımpaşa, son oynadığı maçın 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı geçen kaleci Ramazan Köse, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuştu. Ligdeki son 3 maçta deneyimli kalecinin yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapmıştı.

Teknik direktör Fuat Çapa, kart cezalısı Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic'in yerlerine ise Doğucan Haspolat ve Alan Carius'u ilk 11'de sahaya sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça Kasımpaşa, Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç ve Hodzic ilk 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.

Lacivert-beyazlı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fode Koita, Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier de müsabaka kadrosuna alınmadı.

DOĞUCAN HASPOLAT BU SEZON LİGDE İLK KEZ 11’DE

Kasımpaşa’da Fenerbahçe maçına ilk 11’de başlayan Doğucan Haspolat, bu sezon ilk kez bir lig maçında 11’de görev aldı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda temsilcisi Excelsior’dan kadroya dahil edilen Doğucan, geçen sezon sadece 1 maçta 11’de görev almıştı. Bu sezonda Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında sonradan oyuna dahil olan Doğucan, eksik isimlerin çokluğu nedeniyle ilk 11’de şans buldu. Doğucan, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda olan Aytaç Kara’nın yerine orta alanda görev aldı.

Doğucan, Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda Muğlaspor ile oynanan karşılaşmaya 11’de başlamış ve 90 dakika görev yapmıştı.

3 İSİM SINIRDA

Lacivert-beyazlı ekipte, Fenerbahçe maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Tirpan ve Haddadi, bu maça kadar 3 sarı kart gördü. Bu iki isim sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa’da sarı kart sınırında olan diğer bir isim ise daha önce yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek Tarkan Serbest.