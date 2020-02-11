Saray'da kritik gün

AKŞAM
G.SARAY’IN futboldaki yükselişi Süper Lig’deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yönetimi stresli dolu bir gün bekliyor. İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35’te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava görülecek. Bu davada çıkacak karar Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin durumunu belirleyecek. Bilirkişi atanarak sürecin daha da uzama ihtimalini bulunuyor.
21 ŞUBAT’TA DA DAVA VAR
21 Şubat’ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘genel kurulun iptali’ davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray’da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir’in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.
Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...
BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.
KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...
KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.
ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.