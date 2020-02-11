Saray'da kritik gün

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı sürecçle ilgili bugün saat 10.35’te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava görülecek.

AKŞAM

G.SARAY’IN futboldaki yükselişi Süper Lig’deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yönetimi stresli dolu bir gün bekliyor. İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35’te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava görülecek. Bu davada çıkacak karar Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin durumunu belirleyecek. Bilirkişi atanarak sürecin daha da uzama ihtimalini bulunuyor.

21 ŞUBAT’TA DA DAVA VAR

21 Şubat’ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘genel kurulun iptali’ davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray’da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir’in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.