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  3. Santos, Mariano için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak

Santos, Mariano için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak

Santos, Mariano için Galatasaray'a resmi teklifte bulunacak

Brezilya basını, Santos’un Mariano’yu istediğini ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapılacağını iddia etti.

İsmi sürekli transfer dedikodularına karışan Mariano için bu kez ülkesinden flaş bir iddia geldi... Brezilya basını, Santos'un tecrübeli sağ bekin transferi için harekete geçtiğini yazdı.

İddialara göre Santos önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalıp resmi teklif yapacak. Sarı-Kırmızılı yönetimin Mariano'nun yüksek maaşından kurtulmak için bu satışa sıcak bakabileceği de öne sürülüyor.

(Takvim)

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