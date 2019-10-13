Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 'Sanal düşman yaratmayız'

'Sanal düşman yaratmayız'

'Sanal düşman yaratmayız'

Galatasaray Yönetimi’ne ve Terim’ gönderme: “Başka bir kulüp, sanal bir düşman yaratıyor camiasını bir arada tutmak için. Eski Avrupalı’nın Amerikalı’nın yaptığı sistem. Ortada böyle bir şey yok ama birleştirmek için taktik yapıyorlar.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkan adayı Serdal Adalı, G.Saray Yönetimi’ne ve Fatih Terim’e isim vermeden göndermede bulundu: “Beşiktaş camiasında bir dağınıklık var. Maalesef bu sosyal medya işi herkesi muhabbetten kopardı. Camianın genelinde bir kopukluk var. Bizim birinci görevimiz yönetim olarak camiayı bir araya getirmek. Hepimiz aynı evin içindeyiz. Burada herkes tek yumruk olmadıktan sonra başarı yakalamanın imkanı yok.

TEK YUMRUK OLMALIYIZ

Başka bir kulüp, sanal bir düşman yaratıyor camiasını bir arada tutmak için. Eski Avrupalı’nın Amerikalının yaptığı sistemde. Ortada da o camiaya karşı ne bir birleşme var ne cephe var. Sadece kendi camiasını bir arada tutmak için, devam etmek için. Ama biz maalesef camia olarak kenetlenip, tek yumruk olup, şu mücadeleyi beraber veremiyoruz.”

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Sinemanın yeni Kilit ismi
1,5 milyon liraya yürüyecek
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
<p>Tekirdağ’da gece yarısı işten çıkan bir vatandaş, yolda yürüdüğü sırada dev bir fareye benzeyen s

Görenler Hem Şaşırdı Hem Korktu! İşte 'Su Maymunu'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maydanozun faydaları saymakla bitmiyor! Adeta şifa kaynağı

Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün