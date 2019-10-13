'Sanal düşman yaratmayız'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkan adayı Serdal Adalı, G.Saray Yönetimi’ne ve Fatih Terim’e isim vermeden göndermede bulundu: “Beşiktaş camiasında bir dağınıklık var. Maalesef bu sosyal medya işi herkesi muhabbetten kopardı. Camianın genelinde bir kopukluk var. Bizim birinci görevimiz yönetim olarak camiayı bir araya getirmek. Hepimiz aynı evin içindeyiz. Burada herkes tek yumruk olmadıktan sonra başarı yakalamanın imkanı yok.

TEK YUMRUK OLMALIYIZ

Başka bir kulüp, sanal bir düşman yaratıyor camiasını bir arada tutmak için. Eski Avrupalı’nın Amerikalının yaptığı sistemde. Ortada da o camiaya karşı ne bir birleşme var ne cephe var. Sadece kendi camiasını bir arada tutmak için, devam etmek için. Ama biz maalesef camia olarak kenetlenip, tek yumruk olup, şu mücadeleyi beraber veremiyoruz.”