Samuel Kalu'dan Bordeaux'ya Fenerbahçe baskısı: Bırakın gideyim

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Bordeaux'nun sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'yla da anlaşma sağlamıştı. 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, kulübüyle görüşerek “Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Samuel Kalu, Bordeaux yöneticileriyle bir araya gelerek, "Fenerbahçe beni kiralamak istiyor. Bu transfere izin verin. Bu benim için çok iyi bir seçenek. Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" dedi.



MAAŞININ TAMAMI ÖDENECEK

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Fenerbahçe, yıllık kazancı brüt 1.5 milyon euro olan 23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu'nun, maaşının tamamını ödemeyi teklif etmişti. Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olacağı da vurgulandı.

Bu gelişme sonrasında Bordeaux'tan cevap bekleyen Fenerbahçe'nin umutları daha da arttı. Kalu'nun da gelmesiyle Fenerbahçe hücum hattında ciddi bir güce ulaşacak.

EROL BULUT ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un da kadrosunda görmeyi fazlasıyla arzuladığı Kalu, genç yaşına karşın 12 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve bu maçlarda 2 gole imza attı.