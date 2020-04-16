Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak

Samuel Eto'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.
Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.
Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, Türkiye'de ise Antalyaspor ile Konyaspor'da görev yapmıştı.
Corriere dello Sport, adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i Napoli'nin istediğini yazdı. Haberde, Roman'nın Elseid Hysaj'a bir süredir ilgisinin olduğu ve iki futbolcunun takasının da gündeme gelebileceği belirtildi.
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasından yana olduklarını söyledi.
Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir"
Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Şilili orta saha Charles Aranguiz'in Bayern Münih'e imza atacağı iddia edildi. Yine Aranguiz'in durumuna ilişkin ise Şili basını birçok farklı iddiada bulundu.
Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.