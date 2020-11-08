Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi

Kamerun basınında yer alan haberlerde, 39 yaşındaki Eto'o'nun Nkongsamba şehri yakınlarında aracıyla trafik kazası yaptığı belirtildi.
Aracı kullanılamayacak hale gelen Eto'o'nun hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.
İspanya'da Real Madrid, Barcelona, İtalya'da Inter, İngiltere'de Chelsea, Everton gibi takımlarda top koşturan eski golcü futbolcu, Türkiye'de ise Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymişti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle yarın ameliyat edileceği bildirildi.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldıkları maçta taraftarın kendisini istifaya çağırmasına üzüldüğünü söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Mete Işık, son dakika golüyle kaybetmenin kendilerini çok üzdüğünü söyledi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları birbirine girdi.