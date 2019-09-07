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  3. Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Samuel Eto'o futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Dünyanın en önemli yıldızlarından biri olan Samuel Eto'o, profesyonel futbol kariyerine son verdiğini duyurdu. Kamerunlu isim, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giymişti.

Son olarak Qatar Sports Club forması giyen 38 yaşındaki Samuel Eto'o, 23 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A GİTMİŞTİ

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen ve kariyerine 25 kupa sığdıran Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da oynadıktan sonra Katar'a transfer olmuştu.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Barcelona formasıyla 2006 ve 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkmayı başaran Kamerunlu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı başardı.

Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 maçta attığı 50 gol ve 15 asistin yanı sıra kariyeri boyunca 718 maçta 359 golü ve 116 asisti bulunuyor.

Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.

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