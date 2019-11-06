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Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam açıklaması

Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam açıklaması

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Hacettepe maçının ardından teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Ertuğrul Sağlam bir açıklama yapmış. Her iki başkanla da görüştüğünü, fikir alışverişinde bulunduğunu, herhangi bir teklif gelmediğini doğrulamış. Öyle bir durum da söz konusu değildi. Bu hafta da Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği süre doluyor. Yani teknik direktörsüz 14 gün boyunca kulüp kendi bildirdiği kişilerle maça çıkabiliyor. Nitekim Hacettepe maçına da bu şekilde çıkacağız. Aynı Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçındaki kadro ile çıkacağız. Dolayısıyla Hacettepe maçına kadar bir hoca arayışımız olmayacak. Ondan sonra da elbette bir teknik direktör anlaşması yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta mecburen bu işi tamamlayacağız" dedi.

Geçen hafta 1-2 teknik direktörle görüştüklerini ifade eden Aztopal, "Şimdiki ekiple şu anda her şey iyi gidiyor. Birbirini tanıyorlar. Geçen seneden beri beraberler. Hacettepe maçını bu ekiple tamamlayacağız. Ondan sonra durum çok daha netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta görüştüğümüz 1-2 teknik direktör oldu. Onlarla da gerçekleşmedi. Ondan sonra da Gümüşhanespor ve Zonguldak Kömürspor maçına çıktık. Yine bu maçlara çıkan ekiple Hacettepe maçına çıkacağız. Ardından haftaya bu iş netleşmek zorundayız" diye konuştu.


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