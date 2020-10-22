Samsunspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

'Beşiktaş maçında da iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz'

Süper Lig'de 6. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Geleneği olan büyük bir takım geliyor. Biz tabii ki de kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için gereken ne varsa çalışıyoruz” dedi.