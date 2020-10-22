Samsunspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günü sahasında yapacağı Ankara Keçiörenspor maçı öncesinde tüm oyuncular, Kovid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.
Karadeniz ekibinde geçen hafta testi pozitif çıkan bir oyuncunun bugün ikinci kez gerçekleştirilen testinin de pozitif çıktığı bildirildi.
Oyuncuların evlerinde izolasyonda bulunduğu öğrenildi.
Karadeniz ekibinde daha önce de Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmış, tedavilerinin ardından iyileşmişlerdi.
DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Villarreal deplasmanında çıkacak. Ninga, Appindangoye ve Erdoğan sakatlıkları sebebiyle kafilede yoktu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de 6. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek olan Denizlispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, “Geleneği olan büyük bir takım geliyor. Biz tabii ki de kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Bunun için gereken ne varsa çalışıyoruz” dedi.
A Milli Futbol Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor ile Akhisarspor arasındaki mücadeleyi takip etti.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in seçim açıklamasının ardından muhalefette 2 aday şimdiden belirlendi.