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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 19:34
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Samsunspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

Samsunspor'da bir futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin cumartesi günü sahasında yapacağı Ankara Keçiörenspor maçı öncesinde tüm oyuncular, Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Karadeniz ekibinde geçen hafta testi pozitif çıkan bir oyuncunun bugün ikinci kez gerçekleştirilen testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Oyuncuların evlerinde izolasyonda bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibinde daha önce de Caner Arıcı, Erkam Reşmen, Burak Çalık, Edwin Gyasi, Vukan Savicevic, Ange Freddy Plumain, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Veli Çetin ve Nurullah Aslan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıkmış, tedavilerinin ardından iyileşmişlerdi.

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