Samsunspor, ilk yarı hedefini belirledi

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına, Türkiye Futbol Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sık sık maçlarının ertelenmesi sonucu aldığı, "Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacak" kararını değerlendirdi.
Samsunspor'un 20'ye yakın oyuncusunun Kovid-19'a yakalandığını hatırlatan Sağlam, "Umarım vücutları yeterli antikoru üretmiştir ve bundan sonraki süreçte tekrar hastalığa yakalanmazlar. Sonuç itibarıyla sağlık her şeyden önemli. Sağlık, alınacak galibiyetten, olunacak şampiyonluktan ve kaldırılacak kupadan çok daha önemli." dedi.
Kimsenin hastalanmasını istemediklerini ama her ihtimale karşı ikinci devre gerekli tedbirleri alacaklarını anlatan Sağlam, "Kadroda sayısal anlamda yeterliliğimizi artıracağız. Hatta başkanımızın tabiri ile yapılacak transferlerin üzerine 'sigorta' diye birkaç oyuncu daha ekleyeceğiz. Federasyonun hükmen mağlubiyet kararına gelirsek, inşallah bu sebepten dolayı takımlar mağlup olmaz. Benim dileğim budur." ifadesini kullandı.
Sağlam, ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:
Bizim yapmamız gereken, üzerimize düşen işi istediğimiz şekilde bitirebilmek. İlk yarıda geride 2 maçımız kaldı. Bu maçlardan 6 puan alacağız, ondan sonra rakipler ne yaparsa yapsın. Zaten onların da kendi aralarında maçları var. Bu durum bizim için avantaj gibi gözüküyor. Orayla da çok fazla ilgilenmiyoruz. Ne şekilde olursa olsun son 2 maçı kazanıp 6 puan alıp ilk devreyi 33 puanla bitirmek istiyoruz. Böylece ilk devreyi belki birinci, belki ikinci ya da birinciden 1-2 puan geride üçüncü bitiririz. Bunu öngörebiliyoruz.
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