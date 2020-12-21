Samsunspor Boluspor'a tek attı, üç aldı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Süper Kupa finali Katar'da oynanacak Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.

Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım Yönetimden Ali Koç'a baskı: Erol Bulut'u gönderip onu alalım Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.



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• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.

• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.

• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.

Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü Samsunspor seriye taktı, zirve takibini sürdürdü TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.



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• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.

• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.

• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.

Emre'den inanılmaz sözler: Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez Emre'den inanılmaz sözler: Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.

• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."

• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."