Samsunspor Boluspor'a tek attı, üç aldı

TFF 1. Lig'de günün ilk maçında Samsunspor, Boluspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin tek sayısını 29. dakikada Gökhan Alsan attı.
Üst üste 2. maçını da kazanan Samsunspor, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Üst üste 2. maçını da kaybeden Boluspor ise 13 puanda kaldı.
Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli
Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu
Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.
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• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
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• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.
• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."
• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.