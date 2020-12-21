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aksam.com.tr
  • 21 Aralık 2020 Pazartesi 19:28
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Samsunspor Boluspor'a tek attı, üç aldı

Samsunspor Boluspor'a tek attı, üç aldı

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TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.

TFF 1. Lig'de günün ilk maçında Samsunspor, Boluspor'u 1-0 yendi. Ev sahibi ekibin tek sayısını 29. dakikada Gökhan Alsan attı.

Üst üste 2. maçını da kazanan Samsunspor, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Üst üste 2. maçını da kaybeden Boluspor ise 13 puanda kaldı.

Yılport Samsunspor: 1 - Beypiliç Boluspor: 0

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu

Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

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