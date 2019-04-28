Şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor

Abdullah Avcı’nın takımı maç fazlasıyla 3 puan önde ama G.Saray Konya’yı yenerse kalan 4 haftada hata yapma şansı kalmayacak. Son düzlükteki kayıplardan sonra Turuncu-Lacivertliler’in 33. haftada G.Saray’ı deplasmanda yenmekten başka çaresi kalmadı. Tabi bu senaryo için Aslan’ın da 5’te 5 yapması gerekecek.

CİM BOM’UN ZORLU FİKSTÜRÜ

EĞER Galatasaray yarın deplasmanda Konya, ardından evinde Beşiktaş ve sırasıyla Çaykur Rizespor (D), Başakşehir ve Sivasspor (D) maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Cim Bom’a, diğer 4 maçı kazanması halinde Başakşehir beraberliği bile yetebilir. Beşiktaş ise bu akşam Ankaragücü’nü yendikten sonra haftaya da Galatasaray’ı yenerse yolu yarılıyor. Kartal tüm maçlarını kazanırsa Galatasaray’ın Başakşehir’i yenmesi halinde mutlu sona ulaşacak.

EPUREANU OLMADAN OLMUYOR

MEDİPOL Başakşehir, sezonu kapatan Moldovalı stoperi Alexandru Epureanu’dan yoksun çıktığı 8 maçta tam 12 puan kaybetti. Turuncu-Lacivertliler, ligde bu sezon 32 yaşındaki futbolcudan yoksun 8 maça çıktı. Bu maçların 2’sini kaybedip, 3’ünden de beraberlikle ayrılan Başakşehir, 3 kez kazanabildi.

(Güneş)