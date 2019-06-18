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Şampiyonluk primi 'umre' ziyareti

Şampiyonluk primi 'umre' ziyareti

TFF 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'da teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk primi olarak kendilerine verilen söz doğrultusunda umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor.

Ergene Velimeşespor Kulübü Başkanı Adem Memiş, takıma, TFF 2. Lig'e yükselmeleri halinde umreye götürme sözü vermişti. TFF 3. Lig'de play-off mücadelesinde şampiyon olan takımın teknik kadrosu ve futbolcuları, kutsal topraklara uğurlandı.

Uğurlamaya Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de katıldı.

Belediye Başkanı Yüksel, 24 kişilik kafileyi uğurlama töreninde Ergene Velimeşespor'un sezon boyunca çok iyi mücadele ettiğini ve bir üst lige çıkmayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Yüksel, oyuncuların hep beraber umreye gitmesinin de ayrı bir heyecan olacağını ifade ederek, "Sezon başında takımın şampiyonluğu halinde şampiyonluk primi olarak Ergene Velimeşespor'un tüm oyuncularına umre sözü veren kulüp başkamız, teknik kadromuz ve oyuncularımızı umreye yolluyoruz. Vatanına, milletine ve dinine bağlı olan oyuncularımızın umrede yapacağı duaları Allah kabul eylesin.'' diye konuştu.

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