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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası İstanbul'a uğurlandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda 1 hafta boyunca sergilenen kupa ligin bitimine 1 hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine teslim edilmek üzere İstanbul'a hareket etti. 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray'a verilecek şampiyonluk kupasını yaklaşık 18 bin taraftarın ziyaret ettiği bildirildi.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, kupanın şampiyon takıma verilmesi için İstanbul'a uğurlandığını belirterek, "Dün akşamki maçın sonucuna göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray camiasını, teknik heyetini tebrik ediyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Ligimize renk katan diğer takımlarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 

Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve teşkilat personeli el sallayarak kupayı Ankara'dan uğurladı.

(DHA)

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