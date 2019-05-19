Şampiyonluk açıklaması! 'Gönlümden Galatasaray geçiyor'

Euroleague finalinde CSKA Moskova ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te baştrenör Ergin Ataman, Beyaz Futbol'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçından sonra tebrik edildiğini dile getiren Ataman, "Sağ olsun Galatasaray taraftarının, Türkiye'nin büyük bir sevgisi var. Fatih Hoca, Mustafa Başkan...Hepsi arayarak tebrik etti." dedi.

GÖNLÜMDEN G.SARAY GEÇİYOR

Ergin Ataman sözlerini "Beşiktaş kaybetmiş, potada sadece Galatasaray ve Başakşehir kaldı. Herkes benim Galatasaraylı olduğumu biliyor. Gönlümden Galatasaray geçiyor ama bu bir spor. İyi oynayan kazanacaktır. Bir Galatasaraylı olarak inşallah Galatasaray kazanarak şampiyon olur" ifadeleriyle tamamladı.