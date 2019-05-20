Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0459
  • 6,7523
  • 248.176
  • 86.845
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Şampiyonluğun kahramanı Feghouli'ye dev talip

Şampiyonluğun kahramanı Feghouli'ye dev talip

Şampiyonluğun kahramanı Feghouli'ye dev talip

AS Gazetesi, Galatasaray’ı asist ve golleriyle uçuran Sofiane Feghouli’yi teknik direktör Joaquin Caparros’un çok istediğini gelecek sezon takımı onun üzerine kurmayı planladığını yazdı.

Galatasaray Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli’yi satmama kararı aldı ama bu oyuncunun taliplileri bitmiyor. Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanya’nın köklü kulüplerinden Sevilla’nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. AS Gazetesi, Sevilla’nın mayıs ayı sonunda CimBom’un kapısını çalacağını iddia etti.

TERİM SATILMASINI İSTEMİYOR AMA

Teknik direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli’nin özellikle ligin ikinci yarısındaki performansı nedeniyle satılmaması kararını almıştı. Ancak AS, West Ham’dan 4 milyon 250 bin euroya alınan oyuncuyu teknik direktör Joaquin Caparros’un çok istediğini, 10 milyon euroluk bedelin Galatasaraylı yöneticilere cazip geleceğini yazdı. Caparros’un gelecek sezon takımı Feghouli’nin üzerine kuracağına da haberinde yer verdi.

MANUEL FERNANDES’E VETO

Beşiktaş’tan ayrılıp Rusya’ya Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Manuel Fernandes, Galatasaray’a menajeri aracılığıyla haber gönderip gelmek istemişti. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in sezon sonunda Rus temsilcisiyle sözleşmesi bitecek olan Portekizli oyuncuyu veto ettiği “Hem sorunlu hem de 33 yaşında. Galatasaray’a uymaz” dediği öğrenildi. Fernandes, Lokomotiv Moskova’da bu sezon 27 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yaptı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Milli Mücadele´de birçok kadın kahramanımız vardı. Askeri kayıtları

19 Mayıs 1919´da Milli Mücadele Nasıl Başladı? Milli Mücadele´de Türk Kadını ve Kara Fatma | Konuk: İlknur Bektaş #TarihiGün Bölüm 4

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

Sigortasız işçiye çifte tazminat yasal faiziyle alabilir