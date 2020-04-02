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aksam.com.tr
  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:00
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 08:29

Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçları İstanbul'da oynanabilir!

Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçları İstanbul'da oynanabilir!

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UEFA'nın toplantısında salgına karşı organizasyonların tamamlanması için neler yapılabileceği konuşuldu.

AKŞAM

Resmi kararlara yansımayan bu bölümde salgınların devam etmesi halinde maçların özel önlemlerle yapılması gündeme geldi. Express’in haberine göre UEFA, en geç ağustosta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin tamamlanması için bir öneri üzerinde uzlaştı. Bu durum Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yapacak İstanbul’da bütün takımların turnuva yapma ihtimalini güçlendiriyor. Mirror’a göre ise, Devler Ligi’nin kalan maçları İstanbul’da, Avrupa Ligi’nin kalan mücadeleleri ise Gdansk’ta yapılacak. Salgının durumuna göre durum netleşecek.

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