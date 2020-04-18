Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İspanyol Sport gazetesi, UEFA ile İspanya Futbol Federasyonu arasındaki yazışmalara dayanarak bir tarih verdi.

Sport gazetesinin haberine göre UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarını 20 Ekim’de başlatmayı planlıyor. Avrupa Ligi’nin başlangıç tarihi ise 22 Ekim olacak.

UEFA ile İspanya Futbol Federasyonu arasında böyle bir yazışma olduğu ve İspanya’da liglerin 31 Temmuz’a kadar bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi. (Ajansspor)