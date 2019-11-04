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  3. Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Galatasaray maçını Felix Zwayer yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Galatasaray maçını Felix Zwayer yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Galatasaray maçını Felix Zwayer yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Galatasaray maçında Felix Zwayer düdük çalacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.     

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak.     

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.

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