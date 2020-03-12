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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 19:08
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 19:23

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City maçı ertelendi

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City maçı ertelendi

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Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.

Manchester City ile Real Madrid arasında 17 Mart'ta oynanması planan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüslü bir oyuncu tespit edilmesi ve tüm Real Madrid takımlarının 15 gün boyunca karantina altına alınması nedeniyle UEFA'nın maçı erteleme kararı aldığı belirtildi.

Real Madrid'in sahasında oynanan ilk ayak karşılaşmasını Manchester City, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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