Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8294
  • 6,5159
  • 277.632
  • 97732.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Zenit maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Zenit maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Zenit maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Almanya'nın Leipzig ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu müjdeli haberi böyle duyurdu
Düğünde dev düet
Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni jest!
Tarkan'ın kızı Liya ile paylaşımında dikkat çeken detay
Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'dan hayrana fırça
<p>İzleyenlerin bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu b

Savaş Uçağı, Hava Gösterisinde Pist Kenarındaki Görevlileri Savurdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua

YPG ile dirsek teması devam edecek... ABD askerleri eve değil Irak'a gidiyor