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02 Haziran 2019 Pazar 18:13 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 18:13

Şampiyonlar Ligi'nde yılın kadrosu açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde yılın kadrosu açıklandı

UEFA'nın "teknik gözlemcilerin" oylarıyla Şampiyonlar Ligi'nde belirlediği açıklandı.

UEFA teknik gözlemcilerin verdiği oylardan oluşan 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi takımını duyurdu.

UEFA'nın belirlediği kadroda şampiyon Liverpool'dan Alisson, van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson, Wijnaldum ve Mane yer alırken, Muhammed Salah'a ise yer verilmedi.

Öte yandan kadroda finalist Tottenham'dan Hugo Lloris, Christian Eriksen, Heung-min Son ile birlikte Manchester City'den de Bernardo Silva yer almadı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YILIN KADROSU

Alisson (Liverpool)
Ter Stegen (Barcelona
van Dijk (Liverpool)
de Ligt (Ajax)
Vertonghen (Tottenham)
Alexander-Arnold (Liverpool)
Robertson (Liverpool)
Sissoko (Tottenham)
Ziyech (Ajax)
de Bruyne (Man. City)
de Jong (Ajax)
Ndombele (Lyon)
Wijnaldum (Liverpool)
Neres (Ajax)
Sterling (Man. City)
Messi (Barcelona)
Tadic (Ajax)
Mane (Liverpool)
Ronaldo (Juventus)
Moura (Tottenham)

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