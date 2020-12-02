Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün maçları tamamlandı

Atiba, Beşiktaş'tan ayrılacağı tarihi açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba, “1-2 yıl daha oynayacağımı hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım' diye bir düşünce olsa söylerim ama biraz daha gideceğim.” dedi.