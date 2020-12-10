Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte Çarşamba gününün toplu sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi sezonunun en heyecanlı gruplarından biri olan B Grubu'nda Inter, 6 puanda kalarak 4. oldu Avrupa'ya veda etti.

B Grubu'nda Real Madrid, M'Gladbach karşısında 2-0 kazanarak tur biletini aldı ve yoluna devam etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a konuk olan Atletico Madrid deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Manchester City grubun son maçında sahasında Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

PSG 5-1 Medipol Başakşehir

Ajax 0-1 Atalanta

Midtjylland 1-1 Liverpool

B. Münih 2-0 L. Moskova

Salzburg 0-2 A. Madrid

Inter 0-0 Shakhtar

Real Madrid 2-0

B. Mönchengladbach Olympiakos 0-2

Porto M. City 3-0 Marsilya