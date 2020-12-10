Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e konuk olan Medipol Başakşehir, rakibine 5-1'lik mağlup oldu ve Avrupa defterini yenilgiyle kapattı.
Bu sezonki Şampiyonlar Ligi sezonunun en heyecanlı gruplarından biri olan B Grubu'nda Inter, 6 puanda kalarak 4. oldu Avrupa'ya veda etti.
B Grubu'nda Real Madrid, M'Gladbach karşısında 2-0 kazanarak tur biletini aldı ve yoluna devam etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a konuk olan Atletico Madrid deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Manchester City grubun son maçında sahasında Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
PSG 5-1 Medipol Başakşehir
Ajax 0-1 Atalanta
Midtjylland 1-1 Liverpool
B. Münih 2-0 L. Moskova
Salzburg 0-2 A. Madrid
Inter 0-0 Shakhtar
Real Madrid 2-0
B. Mönchengladbach Olympiakos 0-2
Porto M. City 3-0 Marsilya
Trabzonspor'un yeni sponsorluk anlaşması KAP üzerinden resmen açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İşte Çarşamba gününün toplu sonuçları...
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, PSG karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, 5-1 biten Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.
2011'den beri kulübün sahibi olan Nasser Al-Khealifi ırkçı saldırıya uğrayan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçtan önce forma verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanması gereken Göztepe-Alanyaspor arasındaki erteleme maçı oynandı.