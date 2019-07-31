Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.
Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.
İki maçta alınan sonuçlar şöyle:
Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0
Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1
Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2
Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.
Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper arayışlarına son sürat devam eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Miha Zajc geliyor. Bir türlü isteneni veremeyen ve Ersun Yanal’ın da gözünden düşen Zajc’a İtalya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtiliyor.